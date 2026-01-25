Полиция Петербурга предупредила о новых попытках мошенничества с WhatsApp*

В полиции предупредили о новых схемах мошенничества, связанных с популярными онлайн-сервисами. Как сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники начали активно предлагать пользователям так называемую «работающую версию WhatsApp*».

По данным ведомства, с начала января фиксируется рост фишинговых рассылок — в SMS и электронных письмах людям предлагают перейти по ссылке и установить якобы «обновленное» или «стабильное» приложение мессенджера. На самом деле ссылки ведут на вредоносные ресурсы. После установки поддельного приложения мошенники могут получить доступ к смартфону, личным данным и банковским счетам пользователя.

В полиции подчеркивают, что официальные обновления WhatsApp доступны только через App Store и Google Play, а любые предложения установить «специальные» версии приложения вне этих площадок несут риск заражения устройства вирусами.

Одновременно правоохранители обращают внимание на рост мошеннических рассылок, маскирующихся под сообщения от портала «Госуслуги». Злоумышленники используют похожие логотипы, персональные обращения и даже предупреждают жертву «не передавать коды из SMS», чтобы вызвать доверие.

Полиция рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать приложения из неофициальных источников и никому не сообщать коды подтверждения из SMS.

Агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ сообщило, что Meta* обвинили в мошенничестве за доступ к перепискам пользователей в WhatsApp*. Истцы утверждают, что утверждения компании о приватности ложные. Они заявляют, что компания сохраняет содержимое переписок и ее сотрудники имеют доступ к этой информации.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.