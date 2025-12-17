Полиция обвинила герцога Мальборо в трех эпизодах удушения

Правоохранительные органы предъявили обвинения герцогу Мальборо Чарльзу Джеймсу Спенсеру-Черчиллю по трем эпизодам умышленного удушения. Об этом сообщил Reuters .

Дело против 70-летнего Спенсер-Черчилля завела полиция Темзы в прошлом году. В мае 2024-го мужчину арестовали по подозрению в преступлениях, совершенных в 2022 и в 2024 году.

Попытки удушения, которые вменили герцогу, не привели к смерти потерпевшей, но ему все равно грозит серьезное наказание.

На кого именно напал мужчина, не уточняется, однако известно, что это было одно и то же лицо.

Дело рассмотрят в магистратском суде Оксфорда.

