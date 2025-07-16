Полиция Нижегородской области пресекла нелегальную добычу песка в Дзержинске

Сотрудники полиции пресекли нелегальную добычу песка в Дзержинске. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации следствия, с мая 2024 года по 9 июля 2025 года группа лиц без необходимых лицензий и разрешений от Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области вела разработку карьера.

Злоумышленники применяли строительную технику — самосвалы и погрузчики. В результате их действий участок лишился не менее 10 тысяч тонн песка.

Во время обысков были изъяты документы, записи, компьютеры и техника, задействованная в добыче и транспортировке песка.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, связанного с добычей полезных ископаемых в особо крупном размере. Виновным может грозить до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Расследование продолжается.