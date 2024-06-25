Новорожденного оставили в подъезде в Москве. Его мать попала на камеру домофона

В подъезде жилого дома на Рязанском проспекте 24 июня нашли новорожденного мальчика. Ребенка отправили в больницу. Его предполагаемую мать доставили в полицию, сообщила прокуратура Москвы .

Младенца нашли на четвертом этаже и передали медикам. Женщина, которая его принесла, попала на запись камеры с домофона. Правоохранители установили ее личность — известно, что женщине 26 лет, и она могла приходиться ребенку матерью.

Подозреваемую доставили в полицию. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что ее могут привлечь к ответственности по статье 125 УК России «Оставление в опасности». Жизнеустройство ребенка взяли на контроль.

В Омске тело новорожденного без видимых травм, завернутое в пакет, нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского. Следователи назначили экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Мать младенца объявили в розыск.