Новорожденного оставили в подъезде в Москве. Его мать попала на камеру домофона

Прокуратура Москвы сообщила о задержании матери оставленного в подъезде ребенка

В подъезде жилого дома на Рязанском проспекте 24 июня нашли новорожденного мальчика. Ребенка отправили в больницу. Его предполагаемую мать доставили в полицию, сообщила прокуратура Москвы.

Младенца нашли на четвертом этаже и передали медикам. Женщина, которая его принесла, попала на запись камеры с домофона. Правоохранители установили ее личность — известно, что женщине 26 лет, и она могла приходиться ребенку матерью.

Подозреваемую доставили в полицию. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что ее могут привлечь к ответственности по статье 125 УК России «Оставление в опасности». Жизнеустройство ребенка взяли на контроль.

В Омске тело новорожденного без видимых травм, завернутое в пакет, нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского. Следователи назначили экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Мать младенца объявили в розыск.

Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте