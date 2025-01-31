Полиция Кургана раскрыла схему арестованных сестер-автоподставщиц

Прославившиеся серией автоподстав сестры Елена и Марина Камшиловы ездили по дорогам Кургана очень долго, но уголовное дело против них завели только в конце 2024 года. Представитель областного главка МВД Дмитрий Свинов объяснил медлительность полиции сложностью сбора доказательств.

Он отметил, что сестры для провокации аварий использовали учебные автомобили. Они специально создавали затруднения на дорогах, чтобы потом вымогать деньги с невиновных водителей.

«Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий которые позволили и выйти на возбуждение уголовного дела», — привело цитату Свинова Ura.ru.

Представитель МВД подчеркнул, что сестры действовали не одни, а вместе с сообщниками.

Сестер Камшиловых задержали в ноябре прошлого года. По решению суда их поместили в СИЗО. На минувшей неделе меру пресечения обвиняемым продлили до 19 марта.