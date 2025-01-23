Автоподставщицы из Кургана встретят весну в СИЗО

Курганский суд начал рассмотрение дела сестер-автоподставщиц Камшиловых. Об этом сообщил корреспондент Ura.ru из зала суда.

«В суде рассматривается ходатайство органов следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для подсудимых Марины и Елены Камшиловых», — заявили в инстанции.

Суд уже принял решение оставить Елену Камшилову в СИЗО до 19 марта. Ей продлили пребывание под стражей вслед за Мариной.

Горожане считают сестер автоподставщицами. Они с соучастниками провоцировали ДТП и извлекали из этого выгоду, получая возмещение ущерба от виновников и страховых компаний. В ноябре полицейские просили поместить фигурантов в СИЗО.

Автоподставщики обычно используют машины класса «некропремиум» — элитные иномарки 2005–2010 годов производства, предупредил автоюрист Николай Лагун. С виду машина может выглядеть солидно, но при ближайшем рассмотрении на ней будут видны следы предыдущих ДТП.