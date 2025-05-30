Полиция Иркутской области опровергла сообщения о новом ангарском маньяке

МВД: сообщения о серии убийств в Ангарске оказались фейком

Распространенные в Сети посты серии убийств женщин в Ангарске оказались выдумкой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Иркутской области.

В Telegram-каналах стала распространяться видеозапись, на которой женщина убеждала зрителей, что в Ангарске орудует маньяк, охотящийся за женщинами.

Полиция выяснила, что источником фейков стала ангарчанка, работающая в сфере ритуальных услуг. По данным МВД, озвученные в ролике сведения не имеют никакого отношения к реальной ситуации.

«Описанные преступления не фиксировались, а сообщения о гибели или исчезновении женщин в полицию не поступали», — подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники МВД провели разъяснительную беседа и с автором ролика, и с работницей сферы ритуальных услуг.

Ранее в Бердянске правоохранители задержали 14-летнюю фанатку битцевского маньяка. Ее заподозрили в убийстве семилетней девочки.