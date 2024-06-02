Полиция Челябинска поймала банду наркоторговцев

Правоохранители пресекли в Челябинске деятельность преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков. Злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Московском регионе, а также в Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской и Челябинской областях. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Росгвардия совместно с полицией задержала предполагаемого лидера ОПГ и 30 активных участников преступного сообщества. МВД установило причастность задержанных к более 60 попыткам сбыта запрещенных веществ, общая масса которых составила около 24 килограммов.

Ранее правоохранители задержали организаторов нарколаборатории в Ярославской области. Злоумышленники синтезировали запрещенные вещества в хозяйственной постройке в одном из сел. Полиция изъяла 158 килограммов наркотического порошка.