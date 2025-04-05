Полицейского, который жестоко избивал жену во Владивостоке, арестовали

Полицейского из Владивостока, который избивал свою жену и угрожал ей убийством, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

В результате расследования выяснилось, что 29 марта 2025 года в подъезде дома № 70 на улице Тухачевского сотрудник полиции во время семейной ссоры избил супругу и угрожал ей расправой. Побои мужчина наносил с особой жестокостью на протяжении месяца.

«С учетом позиции прокурора, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточнили в прокуратуре.

Ранее житель Железноводска признался в убийстве бывшей жены, он поссорился с ней из-за ревности, избил и задушил. Поняв, что произошло, мужчина решил спрятать тело в металлической бочке, вывез на машине жены в лес и закопал.