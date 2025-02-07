Мужчина получил тюремное заключение за производство наркотиков в Подмосковье

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Журавлева. Он признан виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.

Установлено, что Журавлев оборудовал лабораторию на принадлежащем ему участке с жилыми и нежилыми строениями в Шатуре. Там он произвел наркотическое средство для последующего сбыта.

Деятельность лаборатории пресекли сотрудники правоохранительных органов в ноябре 2023 года. Из незаконного оборота изъяли более 15 килограммов синтетических наркотиков и более четырех килограммов их прекурсоров.

Суд приговорил виновного к 15 годам 3 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддерживал представитель уголовно-судебного управления прокуратуры области.

Земельный участок Журавлева конфисковали и обратили в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.