Две сестры избили полицейских в торговом центре на севере Москвы

Следователи выдвинули обвинение в отношении двух москвичек, которые применили насилие к сотрудникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

По версии следствия, инцидент произошел в торговом центре на Ходынском бульваре на севере Москве. Полицейские остановили двух сестер.

Женщины отказались выполнить требования сотрудников полиции и напали на них. Сестер обвинили по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают собирать доказательственную базу.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который напал на попросивших оплатить проезд контролеров в Москве.