Две сестры избили полицейских в торговом центре на севере Москвы
Следователи выдвинули обвинение в отношении двух москвичек, которые применили насилие к сотрудникам полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
По версии следствия, инцидент произошел в торговом центре на Ходынском бульваре на севере Москве. Полицейские остановили двух сестер.
Женщины отказались выполнить требования сотрудников полиции и напали на них. Сестер обвинили по статье о применении насилия в отношении представителей власти.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают собирать доказательственную базу.
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