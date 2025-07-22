Полицейских в 3 регионах заподозрили в передаче данных новостному Telegram-каналу

Следственный комитет заподозрил полицейских в Краснодарском и Красноярском краях, а также Белгородской области в незаконной передаче одному из Telegram-каналов служебной информации. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

В этих регионах, а также в Москве прошли обыски. Устанавливаются все причастные. Статья, по которой ведется следствие, — превышение должностных полномочий.

В это же время полицейские пришли с обысками в офис Telegram-канала Baza и домой к его главному редактору Глебу Трифонову, которого увезли в неизвестном направлении. На связь не выходят и сотрудники канала, находившиеся в этот момент на работе.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что эти два события непосредственно связаны.