Жительница Пермского края сожгла дом возлюбленного на фоне ревности к общей знакомой

Ревность к возлюбленному толкнула жительницу Пермского края на преступление. Женщина подожгла дом избранника и стала фигуранткой уголовного дела, передает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.
Полицейские сообщили, что в августе 2024 года пару посетила общая знакомая, с которой мужчина начал флиртовать. Фигурантка в порыве ревности облила стену горючей жидкостью и бросила зажженную спичку.
Хозяин жилища своевременно заметил возгорание и успел его потушить до приезда спасателей. Теперь местной жительнице грозит тюремный срок.
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