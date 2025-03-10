Полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры-мастерской в Петербурге

Сотрудники полиции Петроградского района Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в краже из квартиры-мастерской пенсионера, расположенной на Гатчинской улице. Детали уголовного дела сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Следователи установили, что преступление произошло 13 сентября 2023 года. Тогда 64-летний пенсионер заявил, что у него украли четыре миллиона 166 тысяч рублей. Подозреваемый скрылся на автомобиле Hyundai Solaris.
Спустя два года, 8 марта, сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в московском аэропорту Внуково. Фигурантом дела оказался ранее судимый 37-летний гражданин Азербайджана.
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