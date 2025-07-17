Полицейские в Татарстане выстрелили в буйного водителя при задержании

В Татарстане полицейским пришлось применить табельное оружие при задержании нетрезвого водителя. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

ЧП произошло в селе Столбище Лаишевского района. Правоохранители заинтересовались мужчиной, который приехал в Церковь Казанских святителей посреди ночи.

Силовики заподозрили, что находящийся на водительском месте мужчина был нетрезвым. Отвезти его на медосвидетельствование не получилось, он начал материть сотрудников и буянить. При этом сам водитель объяснял, что приехал помолиться.

Потасовка закончилась применением табельного оружия, пострадавшего отправили в больницу с ранением ноги.

Ранее на Камчатке автоугонщик вступил в перестрелку с полицией, повредил служебные автомобили и попытался скрыться. Ответным огнем неадеквата ранили, сами правоохранители не пострадали.