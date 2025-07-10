Полицейские в Ленобласти брали взятки за покровительство коммерсантов

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России в Ленинградской области выявили полицейских, которые брали взятки за покровительство бизнесменам. Сейчас идут обыски в домах подозреваемых, а также по местам проживания и торговым точкам коммерсантов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

«Оперативники собственной безопасности регионального главка МВД России в ходе реализации комплекса мероприятий выявили и пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников полиции Всеволожского района Ленинградской области», — рассказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что с 2023 года некоторые должностные лица, включая руководство районной полиции, за деньги покровительствовали коммерсантам, работающим в районе.

По информации сотрудников управления собственной безопасности, граждане одной из стран ближнего зарубежья продавали алкоголь и табак сомнительного качества. Они нанимали на работу своих соотечественников-мигрантов.

Материалы, собранные службой собственной безопасности полицейского главка, переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки. Задержанные сотрудники и граждане также доставлены туда для процессуальных действий.

Проверяется законность бизнеса, легальность пребывания предпринимателей и их работников в России.

Ранее инспектора ГАИ задержали в Башкирии за получение взятки. По данным следствия, полицейский потребовал у предпринимателя деньги за проезд его грузовиков между двумя регионами. Перевозчик обратился в правоохранительные органы.