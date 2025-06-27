Инспектора ГАИ задержали в Башкирии за получение взятки

Сотрудника ГАИ задержали в Ашинском районе Челябинской области за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Башкортостан.

По данным следствия, дорожный полицейский потребовал у некоего предпринимателя деньги за проезд его грузовиков между двумя регионами. Перевозчик обратился в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получал 20 тысяч рублей. Против него возбудили уголовное дело. ФСБ призвала обратиться в управление всех, кто мог пострадать от его действий.

Ранее в Челябинской области задержали начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области, который, предположительно, брал взятки у предпринимателя за покровительство.