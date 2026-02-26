Школьника поймали с крупной партией наркотиков в ХМАО

Следственными органами Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических веществ. Юноша был задержан сотрудниками полиции в Нижневартовске, когда пытался спрятать пакетики с наркотиками в тайники, написало URA.RU .

Следствие установило, что парень приобрел партию запрещенных веществ у неизвестного лица с целью дальнейшей перепродажи. Подросток признался в содеянном и дал показания о том, как он планировал распространять наркотики.

Правоохранительные органы обратились к населению с просьбой сообщать о подозрительных действиях, связанных с распространением наркотиков, и напомнили о необходимости своевременного уведомления полиции о фактах распространения наркотиков в населенных пунктах.