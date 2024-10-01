Полицейские поймали нелегального таксиста-мигранта, ездившего по встречке в Петербурге

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали мигранта-таксиста, грубо нарушившего ПДД. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

Мужчину поймали после того, как в Сети появилось видео, на котором видно, что он долгое время ехал по встречной полосе.

«В результате проведенной полицейскими проверки личность таксиста была установлена. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья», — заявила Волк.

По ее словам, у мигранта было водительское удостоверение, выданное в родной стране. В России мужчина трудился нелегально. Сейчас решают вопрос о выдворении его за пределы страны.

Ранее в Москве пресекли канал нелегальной миграции. Это оказалась организованная группа, которая занималась созданием фиктивных компаний в строительной области. С помощью них иностранцы нелегально получали трудовые договоры, позволяющие продлить свое пребывание в РФ.