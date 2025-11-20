Полицейские нашли 36 свертков с наркотиками у 17-летней закладчицы под Волгоградом

Сотрудники полиции пресекли попытку распространения наркотиков в крупном объеме в Волгоградской области. На опубликованное в Сети предложение быстрого заработка откликнулась 17-летняя девушка. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Следуя инструкциям неизвестного кураторства, подросток получила крупную партию наркотиков общей массой свыше 60 граммов, упакованную в 36 свертков синего и красного цветов. Полицейским удалось предотвратить распространение запрещенных веществ еще до начала реализации плана.
Сейчас проводится расследование обстоятельств дела, решается вопрос о привлечении девушки к уголовной ответственности.
