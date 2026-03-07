Покусился на святое. Полиция Иркутска поймала церковного вора

В Иркутске мужчина украл крестики и цепочки с образа Николая Чудотворца

В Иркутске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денег и ювелирных украшений из церкви. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области .

В полицию обратились прихожане Спасской церкви. Они рассказали, что неизвестный снял украшения с иконы Николая Чудотворца и забрал деньги, оставленные верующими в качестве пожертвований. Среди похищенного были крестики и цепочки из золота и серебра.

Оперативники изучили записи с камер и установили маршрут подозреваемого. После визита в храм он отправился на Центральный рынок, купил новую одежду, а старую выбросил. Затем мужчина сдал украшения в ломбард.

Вскоре его задержали. Подозреваемым оказался 36-летний безработный житель Иркутска, ранее уже судимый. У него нашли 129 тысяч рублей, вырученных от продажи драгоценностей. На момент задержания мужчина был пьян. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

