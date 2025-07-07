Зеленского обвинили в организации заказного убийства

Прилепин: Зеленский лично отдавал приказы на убийство моих друзей и меня

Писатель Захар Прилепин назвал имя заказчика, организовавшего покушение на него 6 мая 2023 года. Приказ отдал президент Украины Владимир Зеленский, заявил он в снятом выпускниками «Мастерской новых медиа» документальном фильме, фрагмент опубликовал Life .

«И у меня, конечно, к нему личные счеты, потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийство моих лучших друзей и мое собственное убийство», — заявил Прилепин в фильме.

Прилепин подчеркнул, что считает украинского лидера террористом, которого легализовало мировое сообщество. По его словам, Зеленского нужно серьезно воспринимать и отвечать реальными действиями, а не риторикой.

Покушение на Прилепина состоялось в Нижегородской области весной 2023 года. На пути следования его автомобиля взорвалась бомба. Исполнителем стал гражданин Украины Александр Пермяков*, согласившийся убить писателя за 20 тысяч рублей. Его приговорили к пожизненному заключению.

* Включен в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.