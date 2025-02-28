Покупатели новорожденного мальчика в Щелкове недавно похоронили родного сына

Семейная пара, которая планировала купить новорожденного в Щелкове, недавно похоронила родного сына. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Покупателями младенца стала семейная пара из Зеленограда. Главе семейства 45 лет. Его 39-летняя жена родила ребенка, который вскоре умер. Супруги решились на усыновление», — рассказал он.

Через знакомых муж и жена узнали, что в Москве живет их землячка, которая скоро родит, но сама растить сына не хочет.

«Они договорились, что купят новорожденного за 300 тысяч рублей. Посредником в сделке стала гинеколог. Сейчас следствие проверяет, не участвовала ли врач в других подобных эпизодах, не исключено, что она и раньше имела отношение к продаже детей», — уточнил источник.

Роженица, решившая продать сына, временно зарегистрирована в Москве, на улице Милашенкова. Уроженке Туркменистана 30 лет.

«Временно безработная, не замужем, у нее на иждивении двое несовершеннолетних», — заключил источник.

Ребенка она пыталась продать в Щелкове. За ребенка ей перевели 10 тысяч рублей, а потом передали сапоги.