«Показывал причиндалы». В Екатеринбурге со скандалом закрыли крупную порностудию

В Екатеринбурге правоохранители совместно с общественными активистами пресекли деятельность порностудии. Трансляции велись из жилого дома по улице Фурманова, студия была зарегистрирована как фотолаборатория. Об этом сообщил в телеграм-канале общественник Дмитрий Чукреев.

За день до облавы сотрудники праздновали годовщину со дня основания студии. У нее работают два филиала — в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Во время прихода силовиков рабочая деятельность шла полным ходом.

«Парень тоже здесь работает, это модель, который в момент нашего визита наяривал себе, показывал свои причиндалы всему миру», — заявил Чукреев.

В «фотолаборатории» работали примерно 20 моделей. В помещении пять комнат, в каждой из них есть кровать, камера, освещение и компьютер. В гримерке нашли принадлежности сотрудников: интимные аксессуары для взрослых.

«Моделям обещали до 5000 долларов дохода в месяц. Была и система мотивации: чем больше доход от подписчиков, тем больше процент», — сказал общественник.

В случае облавы сотрудники планировали покидать помещение через аварийный выход, ведущий в подъезд жилого дома. Однако когда силовики пришли, работники не смогли скрыться. Всех присутствовавших доставили в отдел.

Ранее Дмитрий Чукреев сообщил о задержании мужчины в Екатеринбурге за занятие проституцией. Клиентов он принимал дома. Соседи неоднократно жаловались на нарушение тишины.