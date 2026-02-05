«Показывал причиндалы». В Екатеринбурге со скандалом закрыли крупную порностудию
Полицейские в Екатеринбурге пресекли деятельность крупной порностудии
В Екатеринбурге правоохранители совместно с общественными активистами пресекли деятельность порностудии. Трансляции велись из жилого дома по улице Фурманова, студия была зарегистрирована как фотолаборатория. Об этом сообщил в телеграм-канале общественник Дмитрий Чукреев.
За день до облавы сотрудники праздновали годовщину со дня основания студии. У нее работают два филиала — в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Во время прихода силовиков рабочая деятельность шла полным ходом.
«Парень тоже здесь работает, это модель, который в момент нашего визита наяривал себе, показывал свои причиндалы всему миру», — заявил Чукреев.
В «фотолаборатории» работали примерно 20 моделей. В помещении пять комнат, в каждой из них есть кровать, камера, освещение и компьютер. В гримерке нашли принадлежности сотрудников: интимные аксессуары для взрослых.
«Моделям обещали до 5000 долларов дохода в месяц. Была и система мотивации: чем больше доход от подписчиков, тем больше процент», — сказал общественник.
В случае облавы сотрудники планировали покидать помещение через аварийный выход, ведущий в подъезд жилого дома. Однако когда силовики пришли, работники не смогли скрыться. Всех присутствовавших доставили в отдел.
Ранее Дмитрий Чукреев сообщил о задержании мужчины в Екатеринбурге за занятие проституцией. Клиентов он принимал дома. Соседи неоднократно жаловались на нарушение тишины.