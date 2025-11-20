Покалечившему жену раввина Бороды хирургу Лонской смягчили наказание

Кроме того, она не сможет работать врачом не 2,5 года, как было изначально, а ровно два. Сама Лонская не присутствовала на заседании, поскольку находится в зоне СВО.

В октябре 2023 года хирург провела операцию жене главы Федерации еврейских общин России Инне Бороде. После этого пациентка почти потеряла зрение — после новых операций за границей ей удалось восстановить только один глаз, и то на 30%. Вину Лонская не признала.

Ранее Борода подала на Лонскую в суд, требуя с хирурга около 28 миллионов рублей. Предварительное заседание по этому иску в Тверском суде Москвы назначили на 19 декабря.