Жена раввина Бороды потребовала почти 30 миллионов рублей за неудачную операцию

Жена раввина Бороды требует в суде 28 миллионов рублей с хирурга Лонской

Жена главы Федерации еврейских общин России Инна Борода подала в суд иск против хирурга Екатерины Лонской о взыскании около 28 миллионов рублей за неудачную блефаропластику. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Заявление зарегистрировали в Тверском суде Москвы. Предварительное заседание назначили на 19 декабря.

В июне 2025 года Лонскую приговорили к 11 месяцам колонии-поселения после блефаропластики Инне Бороде, которая практически лишилась зрения после операции.

Свою вину врач не признала и обжаловала вердикт суда, но ее апелляцию оставили без изменений. Позднее защита Лонской подала обжалование в кассацию, его рассмотрят 20 ноября.

В прокуратуре сообщали, что в октябре 2023 года Лонская при проведении операции в частной клинике допустила дефекты диагностики и лечения, что привело к утрате общей трудоспособности пациента и утрате зрительной функции.

Ранее стало известно, что Лонская ушла работать врачом в зону СВО.