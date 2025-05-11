Покалечившему официантку самбисту-халявщику в Калининграде грозит срок

Полиция возбудила уголовное дело после нападения самбиста Алексея Гончарова на сотрудницу ночного клуба в Калининграде. Ему грозит до трех лет колонии, так как она получила травмы средней тяжести, сообщил Telegram-канал Shot .

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с санкцией до трех лет. По его вине сотрудница клуба «Эйфория» Мария получила два перелома в районе глаза.

Гончаров уже наведывался в заведение, рассказала она. В клубе в ночь нападения дежурила охрана, но никто не думал, что потребуется ее помощь. На просьбу оплатить счет спортсмен махнул рукой и пошел к лифту, девушка побежала за ним и получила удар в лицо.

Всероссийская федерация самбо запретила Гончарову выступать на соревнованиях. Это не первая его подобная выходка. В прошлом году спортсмен избил девушку в баре.

Ранее другой самбист получил восемь лет тюрьмы за стычку в одном из алтайских клубов, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Он насмерть подрался с посетителем.