Эксперт рыбацкого комитета Акатьев: в нерестовый период рыбачить можно только с берега | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:33 Эксперт рыбацкого комитета Акатьев: в нерестовый период рыбачить можно только с берега

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В нерестовый период существует ряд запретов по рыбалке. Так, в это время ловить рыбу можно только с берега, не заходя в воду, сообщил председатель рыбацкого комитета Челябинской области Михаил Акатьев в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, удочку можно забрасывать только с сухого места, не используя сапоги либо забродники. В руках у рыбака должна быть одна удочка с одним или двумя крючками. С собой на рыбалку нельзя брать сети или раколовки, сообщил RT.

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Кроме того, в нерестовый период запрещается забрасывать удочку из лодки, даже если она пришвартована у берега, отметил Акатьев.