Пойманный на кровати в чужой квартире незнакомец откусил ухо жителю Ленобласти

В Ленинградской области мужчина остался без уха после того, как застал в квартире своей матери незнакомых мужчину и женщину. Один из гостей избил его, сообщил источник РЕН ТВ .

Мать 29-летнего потерпевшего живет в поселке Романовка во Всеволожском районе. Сын решил навестить женщину, но вместо нее встретил в квартире пару незнакомцев — они уединились на кровати.

Неизвестный мужчина избил сына хозяйки и откусил ему ухо. Пострадавший ушел к себе домой и попросил друга отвезти его в больницу. На улице он увидел обидчика, но тот скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести и разыскала подозреваемого. Правоохранители доставили 25-летнего мужчину в отдел для разбирательства.

Еще одно нападение произошло в Кемеровской области. Двое мужчин избили молотком женщину с ребенком на руках. По версии следствия, они выполнили заказ из даркнета. Один из пострадавших младше 18 лет.