Пойманного в Орехово-Зуеве предполагаемого педофила отправили в СИЗО

Орехово-Зуевский городской суд арестовал уроженца Брянской области, который может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетних. От рук подозреваемого в педофилии пострадали две девочки, сообщило РИА «Новости».
По версии следствия, в январе 2025 года 34-летний мужчина совершил насильственные действия в отношении девочки в заброшенном здании. В этот же период он изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю.
Подозреваемого взяли под стражу на два месяца. Уголовное дело возбудили по статьям об изнасиловании, развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.