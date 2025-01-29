Пойманного в Орехово-Зуеве предполагаемого педофила отправили в СИЗО

Орехово-Зуевский городской суд арестовал уроженца Брянской области, который может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетних. От рук подозреваемого в педофилии пострадали две девочки, сообщило РИА «Новости».

По версии следствия, в январе 2025 года 34-летний мужчина совершил насильственные действия в отношении девочки в заброшенном здании. В этот же период он изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю.

Подозреваемого взяли под стражу на два месяца. Уголовное дело возбудили по статьям об изнасиловании, развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.

Правоохранители задержали 34-летнего уроженца Брянской области 28 января. По версии следствия, он изнасиловал двух несовершеннолетних. Источник 360.ru сообщил, что мужчина имеет несколько судимостей за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. В Орехово-Зуеве он жил с супругой и тремя детьми.