Источник 360.ru: у задержанного за педофилию не замечали таких наклонностей

Уроженец Брянской области, задержанный в Орехово-Зуеве по подозрению в педофилии, вырос в интернате. Раньше его привлекали к ответственности за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, однако о таких наклонностях мужчины никто и подумать не мог. Об этом сообщил 360.ru источник, знавший подозреваемого лично.

«По пьяни с кем-то подрался, потом ножом кого-то… [Его судили] по 111-й [статье Уголовного кодекса]», — заявил он.

В последний раз мужчина общался с задержанным перед Новым годом, написав ему СМС. При этом знакомый не замечал за ним каких-то педофильских наклонностей.

«Вообще ни разу! Он любил всегда на рыбалку ходить, пиво пить, семечки… Но такого… У него даже при разговоре всегда: работа, работа, работа», — рассказал собеседник 360.ru.

По его данным, в Орехово-Зуеве у мужчины трое детей и жена — возможно, уже бывшая. Он работал в магазине.

Следственный комитет заподозрил 34-летнего задержанного в изнасиловании двух девочек. По версии СК, мужчина мог совершить и другие аналогичные преступления. Следователи обратились ко всем, кто может дать дополнительную информацию, с призывом позвонить по указанному номеру.