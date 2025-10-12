Пойманного при попытке бегства главу Крымского района отправили в СИЗО

Арест на один месяц и 18 суток назначил Октябрьский районный суд главе Крымского района Краснодарского края Сергею Лесю. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, чиновник стал обвиняемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

В ведомстве уточнили, что с января по март 2024 года Лесь отдавал приказ своему заместителю провести сделки с землей с заинтересованным лицом без торгов с ценой ниже рынка.

В ближайший четверг, 16 октября, суд Геленджика рассмотрит иск прокуратуры о взыскании с арестованного Леся и членов его семьи имущества, купленного на неподтвержденные доходы.

Telegram-канал Kub Mash заявил, что чиновник оформил на друзей и родных более 100 участков на сумму в два миллиарда рублей. Землю использовали для строительства коммерческой недвижимости, которую успешно сдавали.

В минувшую субботу, 11 октября, Сергея Леся поймали при попытке бегства. В микроавтобусе чиновника силовики нашли 100 миллионов рублей, семь новых iPhone, а также переплавленные в гвозди для железнодорожных шпал 12 килограммов золота.