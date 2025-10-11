Силовики забрали у задержанного при бегстве кубанского чиновника 12 кг золота

Ставший фигурантом дела о махинациях с землей на два миллиарда рублей глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь совершил неудачную попытку побега от силовиков. Как сообщил Telegram-канал Kub Mash , в машине чиновника нашли 12 килограммов золота, замаскированных под гвозди для шпал на железной дороге, 100 миллионов рублей и семь iPhone.

По данным «Коммерсанта», прокуратура подала иск в суд Геленджика о взыскании имущества Леся, купленного на неподтвержденные доходы. В списке ответчиков, кроме самого чиновника, находятся члены его семьи, а также бывший начальник отдела закупок администрации Евгений Прокопенко и другие лица.

Суд назначил заседание на 16 октября. По всей видимости, глава района решил не дожидаться решения Фемиды и покинуть регион с тем, что есть.

Источник Kub Mash пояснил, что чиновника заподозрили в присвоении и переоформлении на друзей и родных более 100 участков на сумму в два миллиарда рублей. На землях построили торговые и офисные центры, которые сдаются в аренду.

По неподтвержденным данным, Лесь проходит по шести уголовным делам, связанных с его окружением.

Сегодня же следователи Ленинградской области отчитались о задержании главы администрации Лужского муниципального района Юрия Намлиева по подозрению в получении взятки в один миллион рублей в 2024 году. По версии следствия, чиновник пообещал спонсорам помочь в заключении муниципальных контрактов.