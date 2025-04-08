«Пойдем выйдем». Жесткую драку в ТЦ в Мытищах успели снять на видео

Драку в ТЦ «Красный кит» в Мытищах сняли на видео

Побоище в торговом центре «Красный кит» в Мытищах сняли на видео. Запись оказалась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно нескольких участников беспорядков. В случившемся сейчас продолжают разбираться следователи.

Один из очевидцев рассказал, что драку изначально пытался остановить охранник. Мужчина видел, как он бежал в сторону одного из ресторанов на фуд-корте, где, собственно, и завязалась перепалка.

«Охранник подошел к посетителю и сказал, что жалуются люди, вежливо попросил выйти, но мужчина стал агрессировать и говорить, мол, пойдем выйдем один на один. Охранник сразу позвал подмогу. Пришли еще три или четыре охранника», — добавил он в беседе с 360.ru.

Так, обстановка стала все более накаленной. За дракой наблюдали толпы посетителей. Многие снимали все на телефон.

Сегодня стало известно, что по факту случившегося возбудили дело о хулиганстве.