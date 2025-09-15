Появилось видео задержания участников спонсировавшей ВСУ банды

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что уголовное дело возбудили против руководителя российской микрокредитной организации и четырех его соучастников.

Следствие установило, что с 2022 по 2024 год гражданин Латвии умышленно устроил вывод крупных сумм из подконтрольных ему организаций, действовавших на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Он распорядился провести ряд транзакций и направить деньги на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа

«В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей», — отметила Петренко.

По версии следствия, двое обвиняемых также переводили деньги для поддержки ВСУ. Всего ОПГ совершила около 500 банковских переводов.