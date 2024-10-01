Появилось видео задержания проукраинских радикалов, склонявших детей к насилию

На кадрах также зафиксировали тренировку радикалов по использованию зажигательных веществ. Один из задержанных бросил бутылку с зажигательной смесью в стену, другой выстрелил из самодельного пистолета.

ФСБ совместно с МВД и СК задержала в регионах 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет. Они оказались сторонниками деятельности запрещенных террористических организаций Украины. Радикалы склоняли детей к насилию над учителями, одноклассниками и представителями государственных органов.

В ходе обысков правоохранители изъяли холодное и огнестрельное оружие, а также вещи с символикой и пропагандистские материалы терорганизаций, сообщили «Известия».