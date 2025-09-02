Появилось видео задержания подозреваемых в нападении на полицейского в Щелкове

Появилось видео задержания двоих мужчин, подозреваемых в нападении на сотрудника правоохранительных органов у торгового центра в Щелкове. О задержании сообщила пресс-служба Росгвардии по Центральному округу, опубликовав видеозапись в Telegram-канале .

По данным пресс-службы, экипаж ведомства быстро отреагировал на сигнал тревоги из ТЦ на Пролетарском проспекте. На месте росгвардейцы установили, что пострадавшим оказался сотрудник полиции.

«Двое мужчин у выхода из ТЦ напали на гражданина, который в итоге оказался сотрудником правоохранительных органов», — уточнили в Росгвардии.

Подозреваемых задержали по горячим следам, причем в непосредственной близости от места происшествия. Ими оказались уроженцы ближнего зарубежья 28 и 29 лет.

Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что полицейский находился вне службы и стал свидетелем конфликта между охранником и несколькими посетителями. Он попытался прекратить потасовку. Только итоге сам оказался в гуще конфликта.