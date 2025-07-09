Появилось видео с обстановкой у МХАТа после обысков

У здания МХАТ находятся несколько автомобилей Росгвардии, внутри проводятся обыски. Видеозапись с обстановкой у здания появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что в театре работают правоохранители. Посторонних в здание не пускают.

Обыски проводят в связи с растратой при реконструкции сцены. Художественный руководитель Михайловского театра и гендиректор МХАТа Владимир Кехман проходит по делу как свидетель, его не задерживали. Должность директора МХАТа он занимает с 2021 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Его фигурантами являются несколько неустановленных лиц.