Появилось видео с мужчиной, выбросившим кота Твикса из поезда на мороз

Появилось видео, на котором мужчина выбросил кота Твикса на улицу из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург. Ролик оказался в распоряжении РЕН ТВ .

На кадрах видно, что неизвестный в куртке с капюшоном взял животное в руки и поместил на улицу. Кот попытался вернуться, но ему перегородили путь ногами.

Твикс пропал в январе 2024 года. Сначала правоохранители решили, что на улицу из поезда кота высадила проводница, которая не нашла его владельца. Однако ее адвокат утверждал, что это сделал именно один из пассажиров.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что коту Твиксу установят бронзовый памятник в Кирове. По словам общественницы, с такой просьбой к ней обратился военнослужащий. Военный решил поддержать семью, лишившуюся питомца.