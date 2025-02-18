Появилось видео похищения шестилетнего мальчика в Новосибирске

СК возбудил уголовное дело в связи с похищением ребенка в Новосибирске

В связи с похищением шестилетнего мальчика в Новосибирске возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

В совершении преступления обвинили отца мальчика. Против 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего группой лиц». По версии следствия, подозреваемый в присутствии бывшей жены посреди дня похитил своего сына в центре города.

«Действуя совместно с иными неустановленными на данный момент лицами, мужчина посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении», — отметили в пресс-службе.

Ход и результаты расследования дела контролирует региональная прокуратура.

В распоряжении 360.ru появилось видео похищения ребенка. На кадрах видно, как мужчина в спешке увез мальчика на машине.

Ранее мать похищенного мальчика рассказала 360.ru, что ее бывший муж планировал вывезти их общих детей в Австралию. По ее словам, мужчина пытался похитить и пятилетнюю дочь, но ее удалось вытащить из машины.