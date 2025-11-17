Появилось видео ареста матери ребенка, голову которого нашли в пруду в Москве
Полиция задержала мать ребенка, голову которого накануне нашли в пруду на востоке Москвы. Кадры ареста появились в распоряжении 360.ru.
На видеозаписи видно, как полиция выводит из дома женщину, она прикрывает лицо капюшоном. Окружившие их журналисты спрашивают, не стыдно ли ей.
«Какая вы мать после этого?» — спросил корреспондент.
Telegram-канал Mash выяснил, что убитый ребенок был инвалидом, он не мог ходить. Елена была метерью-одиночкой, у нее есть еще старшая дочь, девочка ходит во второй класс. Вероятнее всего, женщина не справлялась с сыном-инвалидом, это и стало причиной убийства.
Отец детей ушел из семьи в июне 2025 года после 10 лет жизни, о смерти сына он узнал из новостей.