Появилось видео ареста матери ребенка, голову которого нашли в пруду в Москве

Полиция задержала мать ребенка, голову которого накануне нашли в пруду на востоке Москвы. Кадры ареста появились в распоряжении 360.ru.

На видеозаписи видно, как полиция выводит из дома женщину, она прикрывает лицо капюшоном. Окружившие их журналисты спрашивают, не стыдно ли ей.

«Какая вы мать после этого?» — спросил корреспондент.

Telegram-канал Mash выяснил, что убитый ребенок был инвалидом, он не мог ходить. Елена была метерью-одиночкой, у нее есть еще старшая дочь, девочка ходит во второй класс. Вероятнее всего, женщина не справлялась с сыном-инвалидом, это и стало причиной убийства.

Отец детей ушел из семьи в июне 2025 года после 10 лет жизни, о смерти сына он узнал из новостей.