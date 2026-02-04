Появилось первое видео из красноярской школы, где ученица устроила поджог

Прокуратура организовала проверку после поджога в красноярской школе, который устроила ученица восьмого класса. Пресс-служба краевого надзорного ведомства опубликовала кадры с места происшествия.

Следы пожара заметны в классе и туалетной кабинке, где оплавился бачок унитаза. На полу лежат бутылки с керосином и использованные огнетушители.

Утром нападавшая бросила в кабинет, где в это время находились школьники, горящую тряпку и ударила нескольких учеников, предположительно, молотком. Пострадали пять человек — у некоторых из них ожоги, у других черепно-мозговые травмы, их отправили в больницу.

Возгорание потушили еще до прибытия пожарных. Школьницу задержали на месте преступления. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.