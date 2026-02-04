Появились кадры с места поджога в красноярской школе

Учеников красноярской школы, где восьмиклассница пыталась заживо сжечь сверстника, вывели на улицу. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

К школе подъехали пожарные расчеты. Несмотря на случившееся, паники среди учеников нет, обстановка у образовательного учреждения спокойная.

В региональном МЧС 360.ru подтвердили информацию о пожаре.

«Было возгорание, ликвидировали до прибытия пожарных», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Восьмиклассница облила класс бензином и подожгла. Один из школьников получил ожоги не менее 30% тела, у него полностью сгорела одежда. Всего пострадали как минимум пять девочек и трое мальчиков. Некоторых учащихся госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

Устроившую ЧП девочку задержали, в ее рюкзаке нашли молоток. Сейчас с ней работают правоохранители. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.