Появилось аудио распоряжения врача Белой умертвить младенца

Калининградский врач Елена Белая, осужденная за убийство недоношенного ребенка, лично распорядилась прекратить оказание медпомощи и ввести младенцу препарат, угнетающий жизненные функции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аудиозапись разговора медика с персоналом, подлинность которой подтвердили в правоохранительных органах.

По данным следствия, в 2018 году, будучи исполняющей обязанности главврача роддома № 4 Калининградской области, Белая настояла на введении новорожденному смертельной дозы сульфата магния, чтобы не портить статистику. Исполнителем стала врач-анестезиолог Элина Сушкевич. Подчиненных заставили оформить поддельные документы о мертворождении.

Следователи изучили аудио- и видеозаписи, на которых обсуждалось убийство, и показания персонала. Суд признал Белую организатором преступления и назначил 9,5 года лишения свободы, Сушкевич — девять лет.

В СК отметили, что врачи просили рассмотреть дело с присяжными в надежде на снисхождение, однако доказательства оказались исчерпывающими. Адвокат потерпевших заявила ТАСС, что семья довольна приговором. Защита осужденных подала жалобу.

