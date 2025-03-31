Появились подробности уголовного дела о стрельбе в Мурманске

Следователи раскрыли некоторые детали расследования уголовного дела о стрельбе в Мурманске. Подробности опубликовала пресс-служба СУ СК по региону.

Согласно данным ведомства, огонь открыл местный житель, проживавший в доме, с крыши которого вел стрельбу. Всего он произвел не менее 58 выстрелов, окружающие не пострадали.

«В настоящее время фигурант задержан, он находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия», — уточнили в СК.

В жилье подозреваемого нашли документы на карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ». С места происшествия изъяли ноутбук и телефон злоумышленника. Специалисты допрашивают свидетелей и очевидцев.

Стрельба в Мурманске произошла накануне. По факту случившегося завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей.