Появились подробности скандального дела «Торпедо»

МВД: судье предлагали более 1 млн рублей за нужный результат в играх «Торпедо»

Владелец и директор московского «Торпедо» предлагали главному судье более одного миллиона рублей для обеспечения нужного результата матчей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело о влиянии на результат спортивного соревнования завели после задержания владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова.

Следствие считает, что в период с марта по май 2025 года злоумышленники совершили преступления совместно с соучастниками в составе организованной группы.

«Они предлагали судье матчей с участием „Торпедо Москва“ денежные вознаграждения за выполнение определенных действий в сумме свыше одного миллиона рублей. Среди них — обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников», — заявила Волк.

Правоохранители также считают, что фигуранты таким образом пытались влиять на результат как минимум трех матчей, назначение на которые получил этот арбитр.

Представляющий интересы владельца «Торпедо» юрист Александр Добровинский заявлял 360.ru, что у него появились серьезные враги.