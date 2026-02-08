ФСБ установила пособников покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Сотрудники ФСБ выяснили, что пособниками покушения на замначальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Об этом сообщило РИА «Новости».
Исполнителем преступления оказался гражданин России Любомир Корба. Его задержали в Дубае, власти ОАЭ передали мужчину российской стороне.
Правоохранители продолжают разыскивать организаторов покушения.
На Алексеева напали 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. В генерал-лейтенанта несколько раз выстрелили, его госпитализировали. Врачам удалось спасти жизнь высокопоставленного военнослужащего, после операции пришел в сознание.
