ФСБ установила пособников покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники ФСБ выяснили, что пособниками покушения на замначальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Об этом сообщило РИА «Новости».

Исполнителем преступления оказался гражданин России Любомир Корба. Его задержали в Дубае, власти ОАЭ передали мужчину российской стороне.

Правоохранители продолжают разыскивать организаторов покушения.

На Алексеева напали 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. В генерал-лейтенанта несколько раз выстрелили, его госпитализировали. Врачам удалось спасти жизнь высокопоставленного военнослужащего, после операции пришел в сознание.

