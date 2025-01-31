Появились подробности о травившем пассажиров в Москве таксисте

Морозенко: таксиста, травившего психотропами людей в Москве, осудили на 10 лет

Суд в Москве приговорил водителя такси, подмешивающего клиентам психотропные вещества в алкоголь, к 10 годам колонии строгого режима. Следователь по особо важным делам следственного управления по ВАО ГСУ СК России по столице Алла Морозенко рассказала Kp.ru , как именно выследили и поймали отравителя.

В конце 2018 года в Москве обнаружили тело полицейского у стен Измайловского кремля. Проверка показала, что его сердце остановилось из-за действия психотропа, смешанного с алкоголем.

Накануне полицейский был корпоративе, а потом поймал такси, чтобы уехать домой. Правоохранители посчитали странными обстоятельства его смерти и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Они отследили маршрут белой Kia Rio со скрытыми номерами, на которой тот уехал, а потом начали искать иномарку.

«Маршрут [такси] оказался очень странным и нелогичным: с Курского вокзала такси поехало на Пресню, затем по ТТК до Измайловского кремля», — сказала Морозенко.

Единственной зацепкой оказались противотуманные фары синего цвета. Найти таксиста помог также похищенный им у полицейского телефон, который тот позже продал. Подозреваемым в отравлении оказался гражданин Азербайджана.

При обыске в его съемной квартире обнаружили психотропный препарат в таблетках, которым он напоил клиента.

Морозенко отметила, что таксиста осудили только по трем эпизодам, в частности, еще за разбой и грабеж. При этом она нашла еще около 40 похожих случаев, в пяти из них заподозрила его участие, но доказать это уже невозможно.

Прошлой осенью следователи выяснили, что житель Балашихи травил друзей, чтобы не возвращать долги.