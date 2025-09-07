Появились новые приметы беглецов из СИЗО Екатеринбурга

ФСИН обновила ориентировку на двух экстремистов, сбежавших из следственного изолятора в Екатеринбурге. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным ФСИН, беглецы могут быть одеты в такие вещи: короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, светлая шерстяная кофта, резиновые сапоги, спортивные кроссовки.

Двое 24-летних осужденных сбежали из СИЗО 1 сентября. Они находились под стражей за приготовление к террористическому акту. Против мужчин возбудили уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, совершенный группой».

Ранее в прессе появились сообщения, что преступники открыли двери в СИЗО ключами и выбрались из здания через крышу. Для побега им потребовалось восемь минут. Местных жителей призвали быть внимательными и информировать, если они заметят похожих мужчин.