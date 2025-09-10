Появились неустановленные фигуранты в деле о гибели главы РХБЗ Кириллов

Уголовное дело о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пополнилось информацией о неустановленных соучастниках. Об этом сообщило РИА «Новости» после ознакомления с судебными документами.

«Будучи на свободе, обвиняемый может координировать свои действия с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности и избежания уголовной ответственности», — говорится в них.

До этого РИА «Новости» сообщало со ссылкой на судебные документы, что при теракте повреждения получили не менее 15 автомобилей и общедомовое имущество. Машины были припаркованы вблизи подъезда дома Кириллова.

Ранее в России объявили в международный розыск куратора убийства главы РХБЗ Кириллов и его помощника Ильи Поликарпова.